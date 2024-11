Dopo essere rimasta imbattuta per cinque trasferte di fila (3 vittorie, 2 pareggi), considerando questo e il termine dello scorso campionato, l’Udinese ha perso le ultime tre in ordine di tempo (contro Roma, Milan e Venezia); i friulani non subiscono più sconfitte esterne consecutive in Serie A dal periodo aprile-maggio 2023 (cinque in quella occasione con Andrea Sottil in panchina).