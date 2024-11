Otto gol in campionato e prima tripletta con la maglia della Fiorentina: Moise Kean non accenna a fermarsi, mettendo a segno un'altra prestazione convincente, peraltro sotto gli occhi attenti del ct Spalletti, che lo ha convoca per le gare di Nations League contro Belgio e Francia. I numeri del suo grande inizio di stagione LA CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A

Dopo le difficoltà dello scorso anno, Moise Kean è finalmente tornato a brillare, rendendosi protagonista di un grande inizio di campionato. 8 gol in Serie A, 11 complessivi in stagione e una media di un gol ogni 98 minuti: numeri che lo riportano alla stagione 2020/2021 quando, con la maglia del Paris Saint Germain aveva messo a segno 17 reti tra campionato e coppe, ad oggi la sua miglior stagione in termini realizzativi. Un inizio che ha convinto anche Spalletti, peraltro presente al Franchi in occasione della tripletta realizzata contro il Verona: il ct ha deciso di convocarlo in vista degli impegni in Nations League, concedendogli un'occasione importante per conquistarsi la titolarità in nazionale. Intanto però, a godere delle prestazioni di Moise e della sua esplosività c'è la Fiorentina di Palladino -seconda in classifica insieme ad Atalanta, Inter e Lazio a solo un punto di distacco dalla vetta- e protagonista, così come il suo attaccante, di un grande avvio di stagione.

Kean: "Mi sento me stesso e voglio continuare così" "Personalmente arrivo da anni non facili, però mi sento me stesso e voglio continuare così. Anche quando non arrivano i gol e gli assist sono contento perché so che sto dando una mano alla squadra. La continuità per un giocatore è fondamentale, quando giochi a spezzoni è dura dare il meglio. Sono felice perché ho instaurato un grande rapporto con il mister e mi sta facendo migliorare anche in fase difensiva. So che la gente da me si aspetta tanto. È normale che i tifosi la pensino così, ma io sto lavorando per questo"