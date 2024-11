Meglio di Baroni dopo le prime 12 è riuscito a fare soltanto l'ex Ct della Nazionale, curiosamente negli ultimi giorni in orbita capitale come, però, allenatore della Roma. Stesso numero di vittorie, 8, ma due pareggi in più che collocarono la Lazio in quel momento al vertice della classifica, a +1 sul trittico Juventus, Inter e Milan. Sarà l'ultima giornata passata in testa, mentre il campionato si concluderà al 4° posto. In quello successivo non andrà oltre la 6^ posizione.