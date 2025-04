Introduzione

Dopo la morte di Papa Francesco, la FIGC (e prima ancora anche la Lega Serie A) hanno ufficializzato il rinvio di tutte le partite in programma oggi, lunedì 21 aprile. In Serie A erano previste Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juve. Di queste, una sola è impegnata ancora in Europa e ha un calendario più fitto (la Fiorentina). Saranno recuperate mercoledì 23 aprile alle 18.30. Rinviate anche tutte le dieci partite di B della 34^ giornata. Erano in programma anche dieci partite del girone B di Serie C (saranno recuperate il 23 alle 18), mentre la Serie D aveva già anticipato al giovedì pre pasquale la 36^ giornata dei vari gironi. Rinviati anche tre match del campionato Primavera 1: il quadro completo

