Introduzione

Il Genoa ha un 'tifoso' in più. Nella giornata di oggi, 12 novembre, la squadra rossoblù ha diffuso sui social l'immagine dell'ex superstar di wrestling WWE The Undertaker in posa con la terza maglia del club del Grifone. Inevitabile la curiosità scatenata sui social. Il Club rossoblù la spiega così: "​Il filone dell’entertainment, musica, artisti e sportivi, si arricchisce con il campione di wrestling Undertaker". E aggiunge: "Le foto con la terza divisa del Genoa, indossata da Mark William Calaway, vero nome all’anagrafe a stelle e strisce, stanno facendo il giro del mondo con la potenza di fuoco dei social e milioni di views. Pochi mesi fa - si legge ancora nel comunicato - era stata la cantante e attrice Rita Ora a veicolare la sua bellezza e il fascino della maglia celebrativa, realizzata per i 130 anni del club di calcio più antico in Italia. Din-don. Una vita sul ring prima della meritata pensione e un paio di ritorni al fulmicotone. Un posto illuminato nella Hall of Fame. La sua storia, il suo volto, i suoi 140 chili, la sua popolarità, sono immortalati in film e documentari, videogiochi ed eventi. Big is big. Anche per creare un (altro) ponte con l’oltreoceano". Ma il 'Deadman' non è l'unica star che ha manifestato la sua vicinanza al Genoa. Di seguito le ricordiamo tutte

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT