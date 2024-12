Il Sassuolo batte il Palermo: tutti i risultati

Introduzione

Dopo l'anticipo finito 0-0 fra Salernitana e Brescia, che non fa decollare la stagione di nessuna delle due squadre, la Serie B vive oggi altri sette match della 18^ giornata. Il Sassuolo batte il Palermo ed è in testa alla classifica di Serie B con 43 punti. 3-1 tra Mantova e Frosinone, Bari ko contro il Sudtirol, la Carrarese supera il Cosenza 1-0. Alle 17.15 in campo Catanzaro-Spezia, Modena-Pisa e Cittadella-Reggiana. Domani le ultime due partite che sono Juve Stabia-Cesena e Cremonese-Sampdoria.

LA CLASSIFICA DI SERIE B