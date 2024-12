Dal 29 dicembre al 29 gennaio il Milan si giocherà tantissimo della sua stagione e saranno più chiari gli obiettivi della squadra. Un mese che si aprirà con la sfida da ex per Fonseca che affronterà la Roma (allenata dal 2019 al 2021), ultima tappa dell'anno prima di volare in Arabia Saudita per le Final Four di Supercoppa Italiana: il 2 gennaio la semifinale con la Juve e poi l'eventuale finale contro una tra Inter e Atalanta. Di ritorno sarà di nuovo tempo di campionato, con gli incroci contro Cagliari, Como, Parma e ancora Juventus, fondamentali per rilanciare le ambizioni Champions. E proprio in Champions i rossoneri disputeranno anche le ultime due gare della fase a girone (attualmente sono al 17° posto in classifica), contro Girona e Dinamo Zagabria.



