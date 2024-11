Introduzione

"Gli esami strumentali cui è stato sottoposto oggi Dan Ndoye hanno evidenziato un esteso ematoma alla gamba sinistra senza ulteriori lesioni. La ferita è stata suturata nella serata di ieri al rientro a Bologna. Il giocatore osserverà ora alcuni giorni di riposo assoluto, al termine dei quali inizierà il percorso terapeutico necessario. Tempi di recupero previsti tre settimane circa". Così il Bologna sullo stop dell'esterno svizzero che si va ad aggiungere alle defezioni di Italiano. Un po' di assenze anche per Gasperini che spera di recuperarle dopo la sosta, mentre il Torino deve valutare le condizioni di Ricci e Ilic. Nella Juve problema per Adzic. Di seguito la fotografia di indisponibili, squalificati in vista del 13° turno di campionato