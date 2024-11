Un breve ed emozionante ritorno a casa. Perché l'occasione era di quelle speciali. Gian Piero Gasperini ha donato e inaugurato questa mattina nella sua Grugliasco il campetto "Giuseppe Gasperini e Antonietta Vit", intitolato ai suoi genitori e ora a disposizione dei ragazzi e bambini del posto. L'allenatore dell'Atalanta è stato incercettato dai cronisti presenti a margine dell'inaugurazione: "È una giornata straordinaria, questo vale più di una coppa - ha commentato -. Sono felice, è un ritrovo per tutti questi bambini, questi ragazzi, questi giovani. Un punto dove verranno sempre qui a giocare ed è la cosa più bella. I miei genitori frequentavano molto questo questo giardino, venivano qui sulle panchine a sentire i miei risultati, le partite. La loro energia sarà anche qui vicino a questi ragazzi, li aiuterà anche a crescere. Sono convinto che sono felici. Il calcio è cambiato molto, ora è iper organizzato, ci sono i genitori che accompagnano i bambini alle scuole calcio, seguono tutti gli allenamenti. Questo è uno spazio libero , l’ho voluto grazie all’amministrazione lasciare completamente libero, dove chi ha un po’ di tempo viene qua e si diverte”. Inevitabile non parlare dell'Atalanta e della sua crescita , spiegata così dal suo mister: " Non abbiamo tanti pensieri. Giochiamo un po’ come i ragazzini, abbastanza liberi , cerchiamo di ottenere il massimo: non so il futuro quello che è, siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo e cerchiamo di andare avanti il più possibile”.

"Lotta scudetto? Quella di oggi è una vittoria, poi penseremo al campionato"

“Vivo una realtà fantastica a Bergamo, sono felice di questo, poi ci sono le radici quando torno qua: i familiari, parenti, tanti amici qui intorno, mi sento veramente realizzato - ha proseguito Gasperini -. Lotta scudetto? Oggi è talmente bello vedere giocare questi ragazzi che pensare allo scudetto e ai risultati sportivi... Per me questo (la giornata di oggi ndr) è una grande vittoria, poi dalla settimana prossima pensiamo al campionato. Il calcio ha delle regole, impari a vincere ma soprattutto a perdere, ad avere rispetto dell’avversario. Lo sport, il calcio in particolare, dà degli insegnamenti che poi ti porti dietro tutta la vita, anche in altri settori”. Del nuovo campo donato dall'allenatore ne ha parlato anche il sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito: "Questa iniziativa significa dare spazio per le persone, per i ragazzi come ha detto Gian Piero - sono state le sue dichiarazioni -. Noi abbiamo sposato subito l’idea, l’abbiamo sostenuta finanziariamente anche noi ma soprattutto nelle intenzioni: Gian Piero è un figlio prediletto di questa città e non potevamo che accogliere volentieri questa iniziativa”.