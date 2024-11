Juve, senti Vlahovic: "Con un'altra punta e senza compiti difensivi per me è più facile"

"Se corro tanto con la mia struttura poi non sono fresco"

Intervistato da RSI, la Radiotelevisione Svizzera in lingua italiana, ha commentato così la sua partita: "Con due punte sono andato meglio? Sì, per me è un po’ più facile. Mitrovic gioca sulle sponde e sui duelli aerei, così io posso sfruttare meglio le mie qualità. Il mister inoltre non mi dà molti compiti difensivi e per me è più facile. Con la mia struttura non riesco a correre così tanto e non sarei fresco nella finalizzazione. Oggi ho avuto un po’ di sfortuna”.