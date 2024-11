E' diventato uno dei punti fermi del Milan di Fonseca: Reijnders si gode il momento ma fissa anche gli obiettivi in un'intervista a gianlucadimarzio.com: "Dobbiamo arrivare tra le prime 8 in Champions, e per lo Scudetto non siamo tagliati fuori". E l'olandese discute con il club il rinnovo: "Vorrei stare qui a lungo"

Tijjani Reijnders sta vivendo un momento magico a livello personale. Il centrocampista è diventato un punto fermo ed essenziale del Milan (e quando manca, l'assenza si fa decisamente sentire) e può festeggiare anche i successi della sua nazionale, l'Oanda. Intervistato da gianlucadimarzio.com, l'olandese parte proprio dalla soddisfazione per l'obiettivo raggiunto dalla sua nazionale: "Sono contento che l'Olanda si sia qualificata ai quarti di Nations League è un bel sentimento. Ora la Bosnia e poi l'attenzione si sposterà di nuovo sul Milan: dobbiamo migliorare in campionato, sono fiducioso per la partita contro la Juve". Testa sulla sfida ai bianconeri ma anche le idee chiare sul percorso che i rossoneri devono seguire in Europa: "In Champions League abbiamo il destino nelle nostre mani, il nostro obiettivo però è quello di finire tra le prime otto. L'unico modo per riuscirci è vincendo le partite". Per quanto riguarda il campionato, Reijnders guarda con ottimismo al percorso in campionato dei rossoneri: "Non penso sia troppo tardi per lo Scudetto. Ci sono poche squadre in pochi punti. Il Milan sta evolvendo come squadra e le cose miglioreranno".