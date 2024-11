Milano premia Sheva: Ambrogino d'oro

A Milano ha fatto la storia, sponda rossonera ed è sempre rimasto legato alla città. Un affetto ricambiato spesso dalla città lombarda in questi oltre mille giorni di invasione russa nel suo paese. Andrij Shevchenko, ex stella dei rossoneri e attuale presidente della Federcalcio ucraina, riceverà la massima onoreficenza della città. Lo ha deciso oggi la commissione incaricata di vagliare le candidature. Shevchenko riceverà l'Ambrogino d'oro il prossimo 7 dicembre, giorno in cui si celebra il Santo patrono dei milanesi. . Le Medaglia d'oro alla Memoria andranno alla ex assessora allo Sport del Comune, Roberta Guarneri, da poco scomparsa, a Luigi Cremascoli, fondatore di Urania Basket, e a Pietro Pastorini allenatore di marcia. Tra i venti attestati ci sarà quello per la societaà calcistica St. Ambroeus FC, squadra composta da rifugiati e richiedenti asilo che milita nei campionati Figc.