Una sconfitta pesantissima, risultato che non ammette repliche e che registra subito un provvedimento: Verona subito in ritiro (dalla serata di questo sabato 23 novembre) fino a data da destinarsi. Lo ha annunciato il club attraverso i suoi canali ufficiali, provvedimento confermato dall'allenatore Paolo Zanetti nel post partita: "Penso sia giusto chiedere scusa ai nostri tifosi, oggi non siamo stati degni dello stadio dove siamo e della gente che è venuta a vedere uno spettacolo indecoroso. Nella testa dei ragazzi scatta qualcosa di sbagliato, dobbiamo capire assolutamente di cosa si tratta. Per questo motivo da stasera andremo tutti in ritiro fino a data da destinarsi, fino a che non ci mettiamo a posto riportandoci su un livello minimo al quale dobbiamo essere". Zanetti ha aggiunto sulla gara: "Volevamo fare tutta un'altra partita, non mi sento di dire che abbiamo fatto bene nei primi quattro minuti anche se abbiamo preso una traversa che non so quanto avrebbe potuto cambiare la partita. Poi abbiamo preso una grandinata: ogni verticalizzazione era un gol. Oggi siamo andati veramente sotto, al di là del fatto che affrontavamo uno squadrone. Dobbiamo tornare ad essere quelli che siamo. Questa scoppola deve essere benzina per le prossime partite. In settimana vedo la squadra allenarsi bene: devo capire cosa succede insieme ai ragazzi e alla società".