Non si ferma più questa bellissima Lazio. Cinque vittorie di fila in campionato che diventano quattro in Europa League, competizione dove i biancocelesti sono gli unici a dominare a punteggio pieno. Primo posto in classifica dopo i successi contro Dinamo Kiev, Nizza, Twente e per ultimo il Porto, big piegata nel finale all’Olimpico. Qui si ripartirà giovedì contro il Ludogorets (diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW), sfida ai bulgari che hanno raccolto solo un punto finora. Ecco perché l’obiettivo è mettere la quinta e avvicinare ulteriormente la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Ne ha parlato Marco Baroni ai microfoni di Sky.



Sarà importante evitare cali di tensione…

"Li escludo, questa squadra è matura e sa che questa partita è fondamentale. L’avversario è di livello, ha tutte le carte per metterci in difficoltà. Servirà una grande prestazione e non dovremo sbagliarla".



Come sta preparando la partita col Ludogorets?

"Abbiamo fatto poco lavoro, ora c’è la rifinitura e qualche giocatore tornerà disponibile. Dovremo essere centrati sulla partita: sono quelle gare che possono portare a inciampi se le sottovaluti, ma non sarà il nostro caso. Questo è un gruppo che ha fame e che non vede l’ora di andare in campo".



Dove può crescere ancora la Lazio?

"Il bello del nostro lavoro è che c’è sempre una gara da giocare. Le partite stesse diventano lavoro per allenarci, ci sono poche sedute. Ma da questo punto di vista la squadra può ancora migliorare, lo dobbiamo pretendere".



A che punto è il percorso di Noslin?

"Ammetto di averlo messo in difficoltà facendolo giocare in più ruoli. Non è facile, lui ha fatto bene ma va centrato. Siamo contenti di lui, sicuramente farà vedere il suo valore perché ne ha tanto".