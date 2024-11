Che fine ha fatto il talento dentro la Roma?

La terza avventura di Claudio Ranieri alla Roma inizia con una sconfitta, i giallorossi vengono infatti sconfitti per 1-0 dal Napoli di Conte. Nonostante il terzo cambio di allenatore, il quarto in tutto il 2024, la Roma non riesce a cambiare marcia. A mancare è soprattutto l'apporto dei giocatori più talentuosi, che non stanno riuscendo a fare la differenza. L'analisi di Paolo Assogna per Sky Sport Insider