Fonseca: "Segnato 3 gol ma potevano essere 6 o 7"

I rossoneri tornano alla vittoria in campionato e dimenticano i fischi del pubblico dopo la gara con la Juventus: "Bene sia in difesa che in attacco: ma potevamo farne anche 6 o 7", dice Fonseca. E in vista dell'Atalanta, alla prossima di campionato: "L'ho già studiata, sarà determinante Maignan"

Aveva chiesto al suo Milan di trasformare in applausi i fischi con cui i rossoneri avevano lasciato il campo dopo lo 0-0 senza emozioni con la Juventus: e Paulo Fonseca è stato accontentato. Un Milan ritrovato, brillante e determinato, è tornato alla vittoria in campionato (che a San Siro mancava dal 19 ottobre) e mantenuto nuovamente la porta inviolata. Ma tra questo clean sheet e quello con la Juve non c'è paragone. "Non so se questa è la nostra prestazione più 'completa'", spiega Fonseca. "Siamo stati equilibrati in tutti i momenti, abbiamo attaccato bene e la squadra era sicura difensivamente. Anche contro la Juve sentivo che eravamo in sicurezza in difesa, non l'ho mai sentita in pericolo e questa stabilità è molto importante per poi andare ad attaccare. Oggi abbiamo fatto una bellissima partita sia difensivamente che offensivamente. Abbiamo fatto 3 gol ma potevamo farne anche 6 o 7 e possiamo migliorare da questo punto di vista. Ma sono molto soddisfatto della squadra: abbiamo creato tanto, e ci siamo mossi tutti molto e bene: abbiamo bisogno di mobilità contro questo tipo di difesa".