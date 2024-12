Il tuttofare del centrocampo dell'Inter, diventato anche vice-capitano della squadra, resta imprescindibile per Inzaghi: 37 presenze con 2 gol e 6 assist. Non è stata la sua annata migliore dal punto di vista realizzativo, ma il suo contributo è sparso in tutte le zone del campo. Vicino la propria area di rigore per aiutare nell'uscita del pallone, a destra per far salire l'azione con i vari Dumfries, Pavard o Darmian, in avanti a rifinire per le punte. Senza tralasciare il lavoro in fase di non possesso. Negli anni è stato anche in grado di correggere vecchi difetti come il numero di cartellini o la platealità nelle proteste. Un leader responsabile in campo e nello spogliatoio, con una specializzazione crescente nel cross