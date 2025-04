Altro stop che fa male. Perché contro una squadra in lotta per non retrocedere, perché rischia di ridare morale al Napoli impegnato contro il Bologna (con la possibilità di andare a -1 dopo essere stato a -6 a fine primo tempo), perché per la seconda volta in stagione (dopo la Juventus; la terza se si considera la Supercoppa) l'Inter si fa rimontare un vantaggio di due gol. Decisivi i cambi: sicuramente quelli del Parma, con Bernabé e Ondrejka che si alzano dalla panchina e la pareggiano in 9', ma forse anche quelli dell'Inter, con Lautaro, Dimarco e Calhanoglu (oltre a Bastoni dolorante) che vengono risparmiati in vista della Champions e sostituiti a cavallo tra i due gol del Parma (Dimarco addirittura 1' prima, quando l'Inter era sul 2-0)