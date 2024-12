Il centrocampista dell'Inter a Sky Sport durante il Gran Galà del Calcio: "Vogliamo sempre vincere, ma giocando tante partite non è facile". E sulla Champions: "In Italia ho vinto tutto, mi manca solo la Champions. Il mio sogno è quello di alzare quel trofeo un giorno". Infine, su Bove: "Quello che è successo ieri è molto difficile per noi mentalmente. Gli dedichiamo questo premio"

