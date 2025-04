Inter nervosa nel finale di partita dopo il gol segnato da Orsolini: "La rimessa prima di quella decisiva è stata battuta 12-13 metri più avanti", ha spiegato Inzaghi a Sky nel post-partita. "La squadra non ha accettato la sconfitta, ma sono professionisti e capiranno che avremmo dovuto difendere meglio in quell'ultima occasione". Ora la vetta è divisa con il Napoli: "Il campionato non finisce a Bologna, abbiamo tanti obiettivi"

"Spero di recuperare gli infortunati già con la Roma"

Il nervosismo e la mancata accettazione della sconfitta nascono, secondo Inzaghi, da una svista arbitrale che ha preceduto la rimessa laterale di Miranda e da cui è arrivato il gol di Orsolini: "La rimessa precedente l’ultima è stata battuta 12-13 metri più avanti. Dovevamo però essere più bravi alla fine, non si va mai a saltare con due giocatori. L’arbitro ha fatto il possibile per dirigere una partita dura e con tanti falli, ma con un guardalinee e un quarto uomo non si può far battere una rimessa vicino l’area tecnica del Bologna quando la palla era uscita vicina ai miei piedi". Un'altra nota stonata è rappresentata dalle squalifiche di Bastoni e Mkhitaryan, ammoniti e indisponibili per la partita contro la Roma della prossima settimana: "Spero che gli infortunati torneranno con la Roma visto che non avremo Bastoni e Mkhitaryan, stiamo cercando di accelerare per i recuperi".