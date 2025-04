Tre punti d'oro nella rincorsa all'Europa e più che soddisfatto Gian Piero Gasperini: "Per me questa è una stagione incredibile, ci rendiamo conto di quanto sarebbe importante la Champions per Bergamo. Siamo tutti concentrati sul traguardo". E sulle possibilità che aveva l'Atalanta di vincere lo scudetto: "Nessun rammarico, abbiamo 64 punti. Qualcuno mi aveva preso troppo sul serio, questo è già un risultato straordinario"

Ancora uno scontro diretto vinto, altri tre punti che avvicinano il traguardo della Champions League. Pesantissimo successo a San Siro dell'Atalanta, che dopo il Bologna supera anche il Milan grazie al gol di Ederson. Prestazione convincente dei nerazzurri, che difendono il terzo posto in classifica e si portano a quota 64 punti a cinque giornate dalla fine del campionato. Più che soddisfatto Gian Piero Gasperini: "Molto bello e determinante il gol di Ederson, merito di due inserimenti che nel primo tempo nonostante il possesso difficilmente abbiamo trovato. Nella ripresa c’è stato più spazio, bella azione corale della squadra". Sulla stagione: "Questa per me è incredibile: la vittoria di stasera ci dà la possibilità di raggiungere la Champions, sarebbe la quinta volta in sette anni. Ci rendiamo conto quanto sia importante per Bergamo. L’anno prossimo resto all'Atalanta se va in Champions? Quella di questa sera è già una serata fantastica: il campionato sta diventando veramente difficile, ci sono tante squadre in pochi punti dopo la vittoria del Bologna. Battere anche il Milan dopo il Bologna dà una svolta incredibile. La concentrazione di tutti è per arrivare il traguardo. Dribbling sulle domande? Ho imparato da Lookman…", ha scherzato Gasperini.