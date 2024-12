Roma, sospiro di sollievo per Hummels e Cristante

Sospiro di sollievo in casa Roma per le condizioni fisiche di Cristante e Hummles, usciti entrambi prima della fine della sfida di campionato contro l'Atalanta. Nessuna lesione muscolare per entrambi che dovrebbero recuoerare per il match di sabato sera contro il Lecce. Hummels ha una contrattura ai flessori della schiena mentre Cristante soffre per una lieve distorsione alla caviglia