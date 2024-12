Ranieri: "Troveremo il bandolo della matassa"

Nonstante la seconda sconfitta casalinga consecutiva della sua Roma, Claudio Ranieri prova a vedere il bicchiere mezzo pieno indipendentemente dal risultato maturato contro l'Atalanta: "Finché abbiamo avuto la forza abbiamo risposto colpo su colpo , siamo tornati giovedì. Gasperini ha potuto fare dei cambi appropriati, io no perché non avevo centrocampisti perché Pisilli era squalificato - dice - Peccato perché avevamo avuto anche la palla del pareggio con Dovbyk e Mancini , sono episodi, che se insisti e sei determinato riesci a portarli dalla tua parte. Questa squadra, l'Atalanta, ha tutti i crismi per lottare per lo Scudetto e se le cose vanno così, sarà veramente un bel campionato".

"Dobbiamo reagire e lottare su ogni palla"

La Roma ha, tuttavia, bisogno di fare un salto in avanti per tornare ad avere risultati positivi: "Ho fatto i complimenti alla squadra per come ha lottato ma ho spiegato che arrivano una serie di partite ogni quattro giorni e non ci sono partite facili, a partire dalla prossima - spiega ancora - Se la squadra continua a seguirmi troveremo il bandolo della matassa. Non mi piace mollare, non l'ho mai accettato. Dobbiamo reagire e lottare su ogni palla, fino allo stremo, i cambi che ho fatto sono stati dettati da questo. Voglio fare un super complimento alla Roma, non solo all'Atalanta".