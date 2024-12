Inzaghi: "Amo i miei giocatori. Su Conte..."

Una serie quasi infinita di occasioni create, tre gol segnati con tre marcatori diversi, le ormai solite belle trame a cui l'Inter ci ha abituato e una vittoria sul Parma che serve a riavvicinare la testa della classifica (ora a -1) e a preparare con serenità la sfida di Champions con il Bayer Leverkusen. Simone Inzaghi non può che essere soddisfatto, dopo una serata del genere e non lo nasconde: "Il Parma è un'ottima squadra che in trasferta aveva perso solo a Napoli, sono molto soddisfatto dei ragazzi. I gol di Dimarco e Barella sono stati due grandi gol. Tre marcatori diversi? A me piace la vittoria, se poi segnano 3 diversi bene ma mi interessa la prestazione. Molto soddisfatto dei ragazzi perché abbiamo messo determinazione, concentrazione, aggressività in una partita che avevamo preparato molto bene. L'allenatore dell'Inter, poi, non si preoccupa per i gol falliti da Lautaro, rimasto a secco: "Deve continuare a lavorare così, ha fatto un recupero al 90' da vero capitano. Mi dispiace che non abbia segnato ma sono soddisfatto. L'unico neo è aver preso gol perché non meritavamo di prenderlo". E a questo proposito svela: "Darmian era incavolato a fine partita, è un perfezionista. Ma è il meno colpevole in quel gol. Barella? E' straordinario. L'ultimo step è farlo segnare di più: l'anno scorso ha segnato meno e fatto meno assist e per me è stata la sua stagione migliore in assoluto". Infine un commento anche su Correa, entrato subito benissimo: "Correa è tornato il giocatore che tutti conosciamo, sta bene. La concorrenza è tanta, avrei voluto fare entrare anche un altro attaccante, Arnautovic o Taremi, ma volevo che Lautaro trovasse il gol e l’ho lasciato in campo".

