Thiago Motta ha ancora l'infermeria piena, ma almeno può tornare a schierare un attaccante. Vlahovic si allena con il gruppo e prenota il posto da titolare. In panchina però non ci va Weah, ma Yildiz. Confermata anche la difesa, anche se si rivede Savona tra i titolari. Italiano sostituisce Orsolini con Karlsson, fiducia a Castro e Pobega dopo le belle prestazioni in Coppa Italia