Le pagelle di Panathinaikos-Fiorentina 3-2

Il ko della Fiorentina ad Atene è frutto dei tanti errori difensivi commessi, a cominciare da Terracciano. In difesa si salva Ranieri mentre il meglio la squadra di Palladino lo offre in mezzo al campo con Fagioli e Gosens su tutti e Beltran più lucido in attacco. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Dario Massara

PANATHINAIKOS-FIORENTINA, RIVIVI IL LIVE