Le pagelle di Viktoria Plzen-Lazio 1-2

Finisce con una vittoria allo scadere del recupero, in nove contro undici, la trasferta della Lazio a Plzen sul campo del Viktoria. A decidere l'andata degli ottavi di Europa League, un super gol di Isaksen, il migliore in campo. Nella squadra di Baroni bene anche Romagnoli. I peggiori sono Gigot e Rovella (che si fa espellere), insufficiente anche Nuno Tavares. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Paolo Ciarravano

VIKTORIA PLZEN-LAZIO 1-2, GOL E HIGHLIGHTS