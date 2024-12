Sempre più numero 9, sempre più decisivo sotto porta, come lo vuole Inzaghi: la trasformazione di Marcus Thuram è ormai completa, soprattutto grazie ai consigli del suo tecnico, come si è visto in occasione del gol segnato contro il Parma: angolo a rientrare dalla destra, Bisseck che svetta in mezzo all'area per prolungare e lui sul secondo palo che si allunga per mettere in rete. Poi l'abbraccio, "spontaneo" come l'ha definito lo stesso Inzaghi a fine partita, tra Thuram e il suo allenatore. E il motivo è presto spiegato: "Nel primo tempo facevo un certo movimento, poi all'intervallo il mister mi ha detto di fare un altro movimento, andando sul secondo palo, e così ho segnato".