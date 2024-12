C'è un po' di preoccupazione in casa Milan per le condizioni di Pulisic, uscito nel finale di primo tempo a Bergamo per un indurimento al polpaccio sinistro. Il calciatore ha alzato bandiera bianca dopo un contrasto con Pasalic. Lunedì attesa una risonanza magnetica. Quasi certa l'assenza in Champions League contro la Stella Rossa, resta in dubbio il suo utilizzo anche per Milan-Genoa di campionato