Probabili formazioni 16^ giornata: le ultime news

Introduzione

Il piatto forte, a livello di classifica, arriverà lunedì sera ma il 16mo turno di Serie A propone scontri interessanti, pericolosi ma soprattutto delicati. Sul fondo della classifica c'è chi è letteralmente con le spalle al muro, altre squadre vogliono trovare una certa continuità. C'è però da fare il punto della situazione perché le coppe hanno affaticato e, in alcuni casi, mandato qualcuno in infermeria. Tifosi e soprattutto fantallenatori sono alla ricerca di risposte.



Non resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è sempre all'erta, pronto a ragguagliarci su ogni particolare: dal ballottaggio risolto alle prove di formazione fino ad arrivare alle sorprese dei vari XI che vedremo nel lungo weekend. Non perdiamo ulteriore tempo però e iniziamo in nostro giro dai campi: ecco le ultime sulle probabili formazioni della 16^ giornata di Serie A