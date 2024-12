Scamacca: "Gasperini è devastante". Sul rientro...

Le parole dell'attaccante dell'Atalanta a Sky in occasione dei Gazzetta Sport Awards: "Gasperini ti insegna giorno dopo giorno, devi stargli dietro, è un professore del calcio. Siamo a quattro mesi e mezzo dall'infortunio, arrivati a sei mesi non c'è un giorno prestabilito, si va a sensazione"

Gianluca Scamacca ha parlato in diretta a Sky dai Gazzetta Sports Awards in corso a Genova. "Gasperini è un allenatore top, il migliore che abbia mai avuto. E' devastante lavorare con lui, ti insegna giorno dopo e giorno e devi stargli dietro perché è un professore del calcio". Al momento l'attaccante dell'Atalanta è ai box per la rottura del legamento crociato sinistro: "Il rientro? Siamo a quattro mesi e mezzo, in queste situazioni non c'è un tempo prestabilito. Arrivati ai sei mesi si va a sensazione, vediamo, manca poco".