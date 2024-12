Le parole del presidente della Lazio dopo il ko contro l'Inter: "Non ho mai perso 6-0, la squadra si è disunita ma questo deve essere un punto di partenza per tornare con i piedi per terra". Sul mercato: "Pensiamo a valorizzare quelli che abbiamo mettendoli in condizione di esprimere le proprie potenzialità perché le hanno e lo hanno dimostrato fino ad adesso"

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato a margine di un evento prima della cena di Natale del club, a partire dalla sconfitta per 6-0 contro l'Inter. "Alla fine non tutti i mali vengono per nuocere, un bagno di umiltà serve per ricominciare con maggiore entusiasmo e concentrazione. Con l'Inter è stata una partita ineguagliabile, abbiamo perso due difensori centrali nel giro di un tempo, stavamo mettendo in difficoltà i nerazzurri, poi le partite si perdono. Non ho mai perso 6-0, la squadra si è disunita ma questo deve essere un punto di partenza per tornare con i piedi per terra. Non dobbiamo fasciarci la testa, vediamo come reagirà la squadra nella prossima partita, lo ha sempre fatto".