Milan, si ferma Okafor: lesione al polpaccio

In casa Milan si ferma Okafor per una lesione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Il giocatore sarà rivalutato fra 10 giorni

Ancora un problema fisico per Noah Okafor . Lo svizzero, infatti, ha rimediato una lesione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro , come rende noto il club rossonero. Il giocatore verrà sottoposto a una nuova valutazione clinico-strumentale fra 10 giorni.

Il punto sugli infortunati del Milan

Lo stop di Okafor va a sommarsi ad altri infortuni in casa Milan, impegnato nel prossimo turno di campionato contro il Verona (venerdì 20). Problema muscolare per Musah che oggi ha svolto un lavoro differenziato e resta in dubbio per il Verona. Ai box ci sono anche Florenzi, Bennacer, Jovic, Pulisic e Loftus-Cheek.