In questo momento la differenza di 14 punti col 1° posto e 8 punti col 4° è solo problema di atteggiamento o è mancato anche altro?

"Ho già parlato di questo. Secondo me non è un problema tattico o tecnico. Quando non abbiamo vinto, in quasi tutte le partite quello di cui si è parlato è sempre lo stesso, come ho già detto non mi ricordo partite in cui abbiamo avuto problemi tattici o di struttura. Tutti parlano di quello che è vero il problema di questa squadra. Ho fatto quest'esercizio in settimana, ho riguardato tutti i gol che abbiamo preso, per me non ho dubbi. E io non parlo solo di quando non si vincono le partite, eh. Io faccio un'analisi di tutto, non solo del risultato. Non è che perché abbiamo vinto abbiamo fatto tutto bene. Contro il Genoa abbiamo fatto meglio che con la Stella Rossa, se guardiamo il risultato è diverso"