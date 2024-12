Davide Massa è stato designato per Lazio-Atalanta, uno dei big match della diciottesima giornata di Serie A, di sabato alle 20:45 (in diretta su Sky e in streaming su NOW). Juventus-Fiorentina (LIVE domenica alle 18 su Sky e in streaming su NOW) a Maurizio Mariani, mentre Michael Fabbri arbitrerà Milan-Roma

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 18^ GIORNATA