Il Milan ha tenuto la porta inviolata in almeno sei delle prime otto gare casalinghe in una stagione di Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 2002/03 (sette clean sheet interni in quell’occasione); tuttavia, i rossoneri non hanno trovato la rete in tre degli ultimi quattro incontri domestici in campionato, tante volte quante nei precedenti 45.