Il calendario della 18^ giornata di Serie A

Su Sky e in streaming su NOW torna in campo la Serie A, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva per un totale di 114 match a stagione e un campionato ancora più spettacolare grazie al ritorno dei big match, con almeno 30 delle migliori 76 partite tra cui 4 scontri diretti tra le migliori squadre del torneo, tutte disponibili anche in 4K. Da sabato 28 a lunedì 30 dicembre appuntamento con la diciottesima giornata della Serie A. Sabato alle 20.45 la Lazio ospita l’Atalanta per un match da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Domenica alle 18.00 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, e in streaming su NOW, la Juventus affronta la Fiorentina. Infine, lunedì alle 20.45, in campo Bologna-Verona, live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.