La mancata vittoria nell'ultima partita dell'anno non rovina di certo il 2024 dell'Atalanta: "L'anno è stato meraviglioso, peccato che stia finendo. Noi però vogliamo sempre crescere e non ci poniamo limiti", rilancia l'allenatore nerazzurro dopo il pareggio contro la Lazio. Sulle risorse della rosa: "Non è vero che abbiamo così tanti attaccanti, a gennaio si dovrebbe finire quello che non abbiamo completato ad agosto"

Striscia di vittorie interrotta, ma ancora primo posto in classifica e pareggio in rimonta. Gasperini vede il bicchiere mezzo pieno, anche più di mezzo, dopo il pareggio all'Olimpico: "Ci aspettavamo una prestazione simile della Lazio. Nel primo tempo hanno giocato meglio, non riuscivamo a contenere la loro velocità, la loro forza, ma anche la qualità. Nel secondo tempo abbiamo avuto un'ottima reazione. Peccato che il pari sia arrivato tardi, c'erano le condizioni per vincere" . Era l'ultima dell'anno e ai microfoni di Sky l'allenatore traccia volentieri un bilancio: "Il 2024 è stato meraviglioso, peccato che finisca. Lo finiamo rimontando un avversario forte in una gara difficile, altro segnale della solidità di questa squadra. Anno ripetibile? Cambiano gli obiettivi, l'Europa League per esempio non possiamo vincerla. Il mio obiettivo chiaramente è quello di migliorare sempre".

"Non è vero che abbiamo tanti attaccanti, ce li creiamo da soli"

L'allenatore nerazzurro ha fatto capire di gradire qualche rinforzo nell'imminente mercato invernale: "Noi non siamo molto numerosi in attacco, credo che sia un luogo comune, siamo bravi a crearli in casa come Brescianini. Invito a vedere i giocatori a disposizione degli altri. A gennaio dobbiamo finire quello che non abbiamo concluso ad agosto, la società è a conoscenza delle necessità. Noi a giugno volevamo essere competitivi dappertutto, ma ora godiamoci questa situazione". Ciò però non vuol dire che Gasperini sia insoddisfatto dell'attualr rosa, anzi: "Cuadrado va forte già da diverse settimane, peccato che abbia avuto un piccolo infortunio di recente e la squalifica in Coppa Italia, altrimenti avrebbe giocato di più. Se le sue condizioni si manterranno tali, sarà una spinta in più per noi. I subentranti mi sono piaciuti tutti".