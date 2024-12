Termina 1-1 il big match d'alta classifica tra Lazio e Atalanta. Per la squadra di Baroni, il migliore è Dele-Bashiru, autore del gol del vantaggio. Conferme anche per la coppia di centrocampo Guendozi-Rovella. Non incide invece Dia, che spreca il gol del raddoppio. Per la squadra di Gasperini invece, il voto più alto è di Kossounou, MVP del match mentre solo un 5 per Hien, Pasalic e De Ketelaere. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport Riccardo Gentile

LAZIO ATALANTA 1-1, GLI HIGHLIGHTS