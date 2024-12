Theo dal 1': le probabili formazioni di Milan-Roma

Prima dell'allenamento del Milan c'è stato un chiarimento tra Fonseca e Theo Hernandez: il francese partirà titolare contro la Roma, dopo le ultime due panchine consecutive. Jimenez giocherà da esterno alto a sinistra. Terracciano confermato in mediana con Fofana. Morata torna titolare. Pulisic infortunato, non andrà neanche in panchina. Nella Roma un solo ballottaggio tra El Shaarawy e Pisilli, Saelemaekers è il favorito per agire sulla corsia di destra

CHIARIMENTO THEO-FONSECA: I DETTAGLI DA PEPPE DI STEFANO