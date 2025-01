Anche Sergio Conceiçao ha parlato quando manca mezz'ora al calcio d'inizio: "L'importante è che la squadra che va in campo sappia cosa fare per vincere. Come si limita Francisco? Noi guardiamo tutta la squadra non un solo giocatore. Francisco oggi è un avversario, dopo la partita sarò suo padre, ma ora lo voglio battere. Tomori titolare? Ho pensato fosse un giocatore importante per iniziare questa partita. Ho scelto lui e Thiaw ma ho fiducia anche in Pavlovic e Gabbia, ho fiducia in tutti i miei giocatori".