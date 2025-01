La vittoria in rimonta del Milan ai danni della Juventus porta la firma soprattutto di Pulisic che tornava dopo l'infortunio ed è stato decisivo non solo per il rigore del momentaneo pareggio. Bene tutti i rossoneri con l'eccezione di Bennacer ancora non in condizione. Nella Juventus si salva Yildiz mentre delude ancora, mancando il possibile raddoppio, Vlahovic. Tutti i voti della semifinale di Supercoppa italiana a cura di Giovanni Guardalà e Peppe Di Stefano