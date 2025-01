Dove vedere Hellas Verona-Udinese

I numeri di Verona-Udinese

L’Hellas Verona ha vinto l’ultima partita di Serie A contro l’Udinese (1-0 il 20 aprile 2024 con gol di Coppola nei minuti di recupero) e non arriva a due successi di fila contro i bianconeri nel torneo dal periodo tra il 2002 e il 2014 (due vittorie consecutive in quel caso). L’Hellas Verona ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A (3V, 1N, 1P), tante volte quante in tutte le precedenti 15 (7V, 6N, 2P). L’Hellas Verona ha vinto due delle ultime tre gare di Serie A (1P), tanti successi quanti nelle 12 partite precedenti (10P); tuttavia, i gialloblù hanno subito almeno una rete in ciascuna delle ultime 15 partite di campionato e non registrano una serie più lunga di incontri consecutivi senza clean sheet sotto la gestione di un singolo allenatore nella competizione dal periodo tra aprile e ottobre 2015, con Andrea Mandorlini in panchina (17). L’Udinese è rimasto imbattuta in tre delle ultime quattro partite di campionato (2V, 1N), dopo che nelle precedenti cinque ne aveva perse quattro (1N); i bianconeri, inoltre, hanno segnato due reti in entrambe le ultime due partite e non arrivano a tre gare di fila con più di un gol in Serie A dal periodo tra settembre e ottobre 2022 (cinque in quel caso). L’Hellas Verona ha perso tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A, segnando un gol e subendone 10; i veneti non arrivano a quattro sconfitte interne consecutive nella competizione da una serie di cinque tra ottobre e novembre 2022, con in panchina Gabriele Cioffi prima e Salvatore Bocchetti poi. L’Udinese ha vinto le ultime due trasferte di Serie A, entrambe con il punteggio di 2-1, contro Monza e Fiorentina; i bianconeri non arrivano a tre successi esterni consecutivi nella competizione dal periodo tra agosto e ottobre 2022 (la prima trasferta fu contro il Monza, la terza contro l’Hellas Verona). Dal 2016 in avanti l’Udinese ha sempre segnato nella prima partita dell’anno in Serie A (2V, 2N, 5P): 11 reti in nove gare, già striscia record per i bianconeri in queste sfide.