Runjaic manda in campo uno dei pochi acquisti già ufficializzati dalle squadre di Serie A in questi primi giorni del mercato invernale, il difensore Oumar Solet. Dopo aver giocato dal 2020 al 2024 al Salisburgo, disputando anche molte partite in Champions League. Svincolatosi a settembre col club austriaco, l'Udinese lo aveva precettato già a ottobre. In questi tre mesi si è allenato con la squadra ed è stato subito ritenuto pronto per scendere in campo.

QUI tutti gli altri colpi di mercato già ufficiali