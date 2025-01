Lautaro: "Sul 2-0 smesso di avere intensità"

Con grande lucidità il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, analizza la sconfitta nel derby di Supercoppa con il Milan. Un suo gol, oltre a quello di Taremi, non è bastato ai nerazzurri: "Resta come positivo magari il primo tempo e nel secondo siamo usciti in modo corretto, poi dopo il 2-0 l'Inter ha messo di giocare con quell'intensità avuta fino a quel momento. In questo tipo di partite, questa cosa la paghi - dice - "Milan più affamato? In una finale la fame c'è sempre, poi noi abbiamo avuto qualche occasione dopo lo 0-2 con Mkhitaryan, Frattesi e anche la mia. Non siamo stati bravi a gestire i momenti e abbiamo perso la gara. Non so se meritatamente, ma il Milan non ha smesso di crederci e sicuramente merito loro". A cosa è dovuto questo calo: "Difficile da spiegare. Sicuramente l'attenzione, sapevamo che la ripartenza è l'arma più forte del Milan. Non siamo stati bravi anche nelle marcature e davanti abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita ma non le abbiamo sfruttate".