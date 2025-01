Leao: "Nuova energia", Pulisic: "Grande spirito"

Rafa Leao è stato il trascinatore del Milan nella rimonta che ha regalato ai rossoneri la Supercoppa italiana: "Volevo tanto giocare, sono contento di aver aiutato la squadra. Con Conceiçao una nuova energia". Pulisic: "Abbiamo messo tanta fame, questo è lo spirito del gruppo". Theo, tornato al gol: "Ho avuto un momento difficile, non sono ancora al top ma voglio aiutare la squadra" INTER-MILAN 2-3, CRONACA E TABELLINO - LE PAGELLE

Recuperato in extremis per la finale, Rafa Leao è stato determinante nella rimonta, con vittoria, del Milan nella Supercoppa italiana contro l'Inter battuta 3-2: "Quello che Conceiçao ha fatto in pochi giorni è incredibile. La prima volta che l'ho visto ho sentito energia, c'è un cambiamento che si vede in campo e fuori. L'abbiamo fatto vedere oggi e contro la Juve. Il mister ci ha portato la mentalità giusta". Cosa ha cambiato il nuovo allenatore: "La volontà che i giocatori hanno messo oggi e contro la Juve è fondamentale. Quando sei in questo club devi sempre dare il massimo ed è quello che penso del mister. Mi spingerà per fare il massimo e cercherò di aiutarlo". Un Leao capace di andare anche oltre l'infortunio pur di giocare questa gara: "C'erano poche possibilità di giocare, volevo tanto essere dentro. Ci ho creduto, ho lavorato tutti i giorni per essere al massimo e devo ringraziare tutti. Sono riuscito ad aiutare la squadra e sono molto contento".

Pulisic: "Ci abbiamo messo fame, è lo spirito di questo gruppo" Tra i trascinatori di questo Milan si conferma anche Christian Pulisic: "Conceiçao ha fumato il sigaro per festeggiare? Questo non ve lo dico, chiedete a lui". Decimo gol stagionale, l'americano è sempre decisivo: "Per noi è molto importante. Abbiamo cambiato la partita anche oggi, una bella sensazione per il gruppo". Una gara che può dare davvero una svolta nella stagione del Milan: "Avete visto che fame abbiamo messo, anche oggi nel secondo tempo abbiamo cambiato. Questo è lo spirito del gruppo". Sul nuovo mister: "Cosa mi ha sorpreso? Nell'intensità ogni giorno in allenamento, ha detto che questo è più importante della tattica".