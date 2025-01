Il dirigente del Milan nel prepartita: "Cercavamo una reazione, dare uno choc alla squadra con il cambio in panchina. La squadra ha accettato il lavoro di Conceiçao, che ha fatto subito un grande lavoro vincendo la Supercoppa. Ora è importante continuare e portare questa reazione in campionato. Rimpianto? No, quando fai le scelte bisogna crederci. Fino a gennaio credevamo in Fonseca, ma non c'era continuità e abbiamo deciso di cambiare. Noi siamo un team e ogni decisione la facciamo da squadra. Per me è tutto nuovo, ogni giorno faccio esperienza e al Milan la pressione è massima. Questo non mi fa paura, mi carico e devo crescere come tutti. Rashford? Lo conosco molto bene, ho giocato con lui. Ora è adulto e affermato, ha fatto grandi cose con lo United e quello è il suo club. Come convincerlo? Il Milan è uno dei più grandi club del mondo. Si tratta di un'operazione difficile, vedremo se parlare con lui"