Escluse lesioni per il trequartista, uscito dopo 20 minuti nel match giocato contro la Lazio: nei prossimi giorni Paz effettuerà ulteriori test. Intanto domani atteso in città il nuovo acquisto Caqueret, per visite mediche e firma

Nessuna lesione ossea o muscolare per Nico Paz, che nei prossimi giorni si sottoporrà ad ulteriori esami. Questo l’esito della risonanza a cui è stato sottoposto il trequartista del Como. Paz era uscito dopo 20 minuti dall’inizio della sfida tra Lazio e Como, dopo aver subito un colpo dal difensore avversario Gigot. “Como 1907 -si legge in una nota del club- comunica che in data odierna, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara Lazio-Como, il calciatore Nico Paz si è sottoposto a risonanza magnetica nucleare che ha escluso lesioni ossee o muscolari. Nei giorni successivi verrà completato l’iter diagnostico con ulteriori esami sotto la supervisione del Club”. Di Nico Paz, uscito zoppicando, appoggiandosi alle braccia di due membri dello staff medico, aveva parlato a fine gara anche Fabregas. “Nico non sta bene in questo momento, la caviglia è molto gonfia. Vediamo, dobbiamo aspettare”. I primi esami hanno escluso lesioni ma Paz dovrà effettuarne altri.