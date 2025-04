Dove vedere Genoa-Udinese

La partita Genoa-Udinese della 31^ giornata di Serie A si gioca oggi, venerdì 4 aprile, alle ore 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La partita Genoa-Udinese che apre la 31^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 4 aprile alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Antonio Nucera, commento di Riccardo Montolivo. A bordocampo Riccardo Re e Marina Presello. Dalle 20 e dalle 22.40 da non perdere 'Friday Night' . In studio: Sara Benci con Massimo Marianella, Lorenzo Minotti e Gianfranco Teotino.

I numeri di Genoa e Udinese

Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime sei sfide contro l’Udinese in Serie A (2V, 4N), vincendo le due più recenti; solo una volta il Grifone ha ottenuto almeno tre successi di fila contro i friulani nel torneo: cinque tra il 1993 e il 2008. Grande equilibrio nelle ultime 10 partite al Ferraris tra Genoa e Udinese, con due successi a testa e sei pareggi e con esattamente 13 gol per parte. Il Grifone ha vinto la sfida interna più recente: 2-0 il 24 febbraio 2024. Il Genoa ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare di Serie A contro l’Udinese, tante volte quante nelle 24 precedenti sfide contro questa avversaria nella competizione. Dopo una serie di sei incontri consecutivi senza sconfitte (4V, 2N), l’Udinese ha perso le due più recenti sfide di Serie A (contro Hellas Verona e Inter), solo una volta ha registrato tre sconfitte di fila in campionato con Kosta Runjaic in panchina: tra ottobre e novembre 2024. Il Genoa ha vinto quattro delle cinque gare casalinghe di Serie A giocate nel 2025 (1N), registrando una media di 2,60 punti a partita, nel periodo più bassa solo di Bologna (2.71), Roma (2.67) e Inter (2.67) in match interni. Ben nove degli 11 successi dell’Udinese in questo campionato sono arrivati contro avversarie con meno punti in classifica a inizio giornata – tuttavia, i friulani hanno perso la più recente di queste gare, contro il Verona: solo una volta nelle ultime cinque stagioni hanno trovato due sconfitte consecutive contro queste squadre, lo scorso settembre (ma contro Roma e Inter).