Hummels annuncia l'addio a fine stagione

Un viaggio bellissimo e una carriera piena di trofei. L'annuncio dell'addio a fine stagione irrompe proprio nell'avvicinamento della grande sfida con la Juventus. Out of the blue, all'improvviso. Per ragioni familiari ed essere più vicino al figlio. Nel post su Instagram il viaggio a ritroso nel tempo. Da bambino fino ai 18 anni ad altissimo livello tra Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Germania e Roma ultima squadra prima di appendere gli scarpini al chiodo a fine stagione a 36 anni. Uno dei più grandi difensori tedeschi della storia, campione del mondo nel 2014 in Brasile, 5 volte vincitore della Bundesliga, 3 Coppe di Germania, 6 Supercoppe tedesche e miglior difensore della Champions un anno fa raggiungendo la finale con il Borussia Dortmund ma soprattutto il Mondiale del 2014 vinto con la Germania. Una notizia ancora non uscita nel pomeriggio quando Ranieri si presentava in conferenza stampa e rispondeva così sullo stato di forma del difensore: "Hummels stava bene anche dopo Bilbao nonostante fosse dispiaciutissimo. Si tratta di un campione e sta bene". Con la Juventus dovrebbe però partire dalla panchina. In difesa Celik-Mancini-NDicka dal 1'. Ancora 8 partite con la Roma e poi l'addio di una leggenda del calcio tedesco.

